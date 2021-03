Michal David přiletěl na otočku do Česka: Hitmaker před svým koncertem popsal přísné restrikce na Kanárech

Michal David Super.cz

„Přijel jsem na týden. Už jsem tady od pondělka a udělal jsem spoustu různých rozhovorů a mám takový mediální týden před sobotním koncertem,“ svěřil se Super.cz Michal David, který přiletěl na online koncert, který bude streamovat z Divadla Broadway. „Se skupinou Kvatro jsme naposledy hráli v září, kdy jsme měli open air koncerty, a od té doby jsme nehráli. Bude to regulérní koncert, který jezdíme, akorát bude prázdné hlediště,“ prozradil zpěvák.

Po odehraném koncertě se hned zase vrací na španělské ostrovy, kde jsou velmi podobné restrikce spojené s koronavirem jako u nás. Pokud je však nedodržíte, čeká vás pořádná pokuta. „Celou dobu se chodí v rouškách a respirátorech po ulici. V restauracích se může sedět, ale u stolu jen po čtyřech a s padesátiprocentní obsazeností. Veškeré jídelní lístky jsou na kódy a nahrajete si je do mobilu," prozradil zpěvák a dodal.

„Je tam noční uzavírka a do deseti hodin večer musíte být doma. A kdo jde po ulici po desáté hodině, tak pod pokutou 500 eur, a kdo nemá na ulici roušku, tak je to pod pokutou 200 eur, takže skutečně to tam hlídají,“ svěřil se Michal David s tím, že si na životě na Kanárských ostrovech chválí zejména klima, kvůli kterému dům na Tenerife také pořizoval.

„Nicméně, co je tam pozitivní, tak to je to hezké počasí. O mně je to známé, že mám rád kraje, kde je teplo. My vždycky i v zimě jeli na tři týdny někam, kde je teplo. Někdo, kdo má rád zimní sporty a má rád tu zimu, tak je to v pořádku, ale já jsem takový teplomilný člověk,“ svěřil se Michal David. ■