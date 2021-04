Štíhlá postava jí štěstí nepřinesla: Hvězdička, která před lety zhubla z velikosti 44 na 34, znovu přibrala a je spokojenější

Vicky Pattison Profimedia.cz

Od té doby už uběhlo několik let a Vicky si prošla několika neúspěšnými vztahy. Ten poslední jí ale dává jistotu, a to i co se týče jejího vzhledu. Ultra štíhlá postava jí štěstí nepřinesla a s pár kily zpět se konečně cítí dobře.

„Na levé straně máte fotku cca 7-8 let starou, kde jsem měla dokonce velikost 6 (34). Na můj vkus jsem byla až moc hubená a v té době jsem cvičila jen proto, abych spálila kalorie. Byla jsem nepřirozeně posedlá svou váhou a měla děs z toho, že budu muset jíst někde v restauraci,“ napsala ke snímku na Instagram Vicky.

„Posuňme se k pravé straně, což je fotka pořízená před pár dny. Na ní mám velikost 10/12 (38, 40) miluji své přirozené křivky (i ty, ke kterým mi dopomohl plastický chirurg, abych byla upřímná) a cvičím proto, abych byla silná, zdravá, a také proto, že si to užívám. Nemám představu, kolik vážím a nemůžu se už dočkat až půjdu restaurace, až je zase otevřou. Jsem nyní šťastnější než kdy předtím,“ pokračovala v popisu svých pocitů Pattison.

„Myslela jsem si, že je moje štěstí neodmyslitelně spjato s tím, že jsem štíhlá, ale nyní si uvědomuji, jak zavádějící a toxický způsob myšlení to byl. Teď už vím, že je to totální kravina,“ vysmála se svému starému já brunetka.

„Vtípky stranou, chtěla jsem se s vámi o tuto myšlenku podělit, protože prožíváme tyhle nejisté časy a mnoho z nás přibralo během karantén pár kil. Ale to není konec světa, naše těla jsou mnohem víc než jen estetický dojem. Jsou naším domovem, který dostal za poslední rok dost zabrat v rámci stresu, úzkostí a strachu, takže nějaká ta lahev vína, jídlo z fastfoodu nebo sladkosti nám to pomohly hlavně přežít a je jedno, jakou máme nyní velikost oblečení. Nebuďte na sebe tak přísní a myslete hlavně na své štěstí,“ zakončila proslov Vicky, která své plné křivky ráda ukazuje i v prádle. ■