DNES!! Drogy, potrat, utajovaná dcera a tvrdý rock: Steven Tyler slaví 73. narozeniny!

Steven Tyler Profimedia.cz

V době rostoucí slávy Aerosmith, když bylo Stevenovi 27, potkal na koncertě v Oregonu šestnáctiletou fanynku Julii Holcomb. Její osud zpěváka zasáhl. Julia si prožila nejedno trauma. Její otec rodinu opustil, když byla batole, bratr zahynul při autonehodě a matka ji odstrkovala. Tylerovi se Julia líbila a překvapivě přesvědčil její matku k podepsání dokumentů a stal se jejím opatrovníkem.

Julia žila se Stevenem v Bostonu a zanedlouho otěhotněla. Dle zpěváka bylo těhotenství neplánované, dle Holcomb o dětech mluvil. Jeho vztah k ní se rychle změnil. Kvůli Tylerovi nechala školy a byla na něm závislá. Když ale odjel na turné, nenechal jí peníze, nezajistil zdravotní péči ani jídlo, popsala pro Life Site. Přežila požár domu a navzdory inhalaci kouře a užívání drog, přežilo i miminko. Tyler se ji však snažil přimět k potratu. Dle vlastních slov kvůli strachu o zdraví dítěte, ale i proto, že mu to radil jeho tým. Holcomb to pět měsíců odmítala, ale nakonec na potrat kývla. Nejen ji, ale i zpěváka to úplně zničilo. Oba toho později hořce litovali. Ještě další rok Julia s rockerem žila, rozešli se v roce 1977.

V témže roce také přišla na svět Stevenova první dcera, i když o tom tehdy nevěděl. Liv Tyler (43), dnes známá herečka, se narodila modelce Bebe Buell, která měla se zpěvákem krátký románek. V době, kdy se Liv narodila, žila Bebe s muzikantem Toddem Rundgrenem. Ten za dítě převzal zodpovědnost, přestože bylo velmi pravděpodobné, že nebylo jeho.

Když se Liv seznámila s Tylerem a jeho dcerou Miou, zarazilo ji, jak je jí podobná. V 11 letech konečně konfrontovala matku a dozvěděla se pravdu.

Jedním z důvodů, proč Buell tajila před svou dcerou identitu jejího biologického otce, byla jeho drogová závislost. Tou se rocker nikdy netajil. S drogami má zkušenosti od 16 let a jeho záliba v heroinu se stala v šoubyznysu pověstnou, jak popsal ve svém memoáru Does the Noise in My Head Bother You?

Na přelomu 70. a 80. let to s ním podle členů kapely bylo nejhorší. Při koncertě v roce 1984 zkolaboval, k léčení ho přiměli ovšem až o dva roky později. Se závislostí se tehdy léčila celá kapela.

12 let byl čistý, ovšem v roce 2000 propadl drogám znovu. Tentokrát však lékům na bolest, které užíval po operacích nohou. V roce 2009 znovu nastoupil do léčebny.

Závislost pošramotila i jeho vztahy s rodinou. Ty jsou ale naštěstí už zase srovnané. Tyler má čtyři děti. Kromě Liv zmiňovanou dceru Miu s modelkou Cyrindou Foxe, s níž byl ženatý. S další ženou Teresou Barrick má dceru Chelsea a syna Taje. Dnes je i pětinásobným dědečkem, ale nikoho by nepřekvapilo, ani kdyby zplodil další potomky se svou o 40 let mladší přítelkyní Aimee Preston. ■