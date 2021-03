Kvůli módní dietě skončila v nemocnici, dnes je vzorem pro ostatní: Podívejte se, jakou proměnou žena prošla

Marissa Remy Profimedia.cz

Kvůli traumatu z dětství Marissa trpěla posttraumatickou stresovou poruchou (PTSP). Jediné, čeho byla během týdne schopná, byla návštěva lékaře. Ten jí navíc říkal, že se stavy, jimž čelila, bude muset žít do konce života. „Byla to nejhorší léta. Neuměla jsem si představit, že to překonám, když mi bylo řečeno, že je to nemožné. Ale nevzdala jsem se,“ vzpomíná dnes čtyřiadvacetiletá Američanka.

Začala se zajímat o zdravý životní styl, bohužel ale dala na „zázračné“ produkty na hubnutí a módní očistné kúry a její váha klesla tak, že skončila v nemocnici. „Tehdy jsem si uvědomila, kolik rozporuplných informací se uvádí a kolik společností kvůli prodejům propaguje lži,“ uvedla.

Remy najela na organickou stravu, jógu a vzpírání, dokonce vyhrála několik národních soutěží. A nový životní styl se promítl i do její psychiky, Marissa se nezdráhá říct, že fitness jednou provždy pomohlo vyléčit její PTSP. „Bez ohledu na to, jak rozsáhlé nebo závažné mohou psychické potíže být, lze je překonat,“ míní.

Videa z tréninků, tipy na jídla i výsledky, které jí cvičení v kombinaci se stravou přináší, Marissa sdílí na svém instagramovém účtu. ■