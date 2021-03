Natočila jsem několik erotických nahrávek, šokovala hvězda (79) Harryho Pottera

Miriam Margolyes Profimedia.cz

O tom, že není žádná stydlivka, herečka Miriam Margolyes přesvědčila už několikrát. V pořadu Nortona Grahama například vyprávěla historku z mládí, jak potkala Laurence Oliviera a při tom zřetelně cítila, jak ji to vzrušovalo. Vedle sedící Matthew Perry v tu chvíli strnul a poté to se smíchem okomentoval větou, že si nevzpomíná, zda se někdy cítil méně komfortně.

A z komfortní zóny herečka vytrhla i moderátory britské ranní relace This Morning, ke kterým se připojila ze svého sídla v Itálii. Nejdříve si dělala legraci, že musí být opatrná, aby neřekla něco nevhodného, a poté navázala vzpomínkou na erotické nahrávky, které kdysi natočila. „Několik jsem jich udělala,“ odbourala moderátory.

Šlo o audionahrávky, ne o video. „Bylo to velmi vyčerpávající, když jsem musela simulovat orgasmus. Jak všichni jistě víte, je to náročné a může to přivodit bolest hlavy,“ podělila se herečka, známá mimo jiné z role profesorky Prýtové v sáze o Harrym Potterovi, o zkušenost.

Se stejnou otevřeností Margolyes hovoří i na vážná témata. Pro BBC Two např. natočila pořad Miriam´s Big Fat Adventure zabývající se obezitou a sebepřijetím, ve kterém mluvila i o vlastních zkušenostech.

„Nadváha ovlivnila a infikovala každou část mého života. Kvůli ní jsem se cítila méně atraktivní, sexuálně. Jako dospívající mi bylo mizerně,“ svěřila. Paradoxně i díky tomu si vypěstovala svůj vybroušený smysl pro humor. „Protože nemůžete pořád chodit jen s bídnou náladou, tak musíte lidi rozesmát.“ ■