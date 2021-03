Baby (61) z Hříšného tance v proměnách času: Po 19 letech manželství se rozvádí a dodnes lituje plastiky nosu

Jennifer Grey Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jako něžnou dívenku Frances alias Baby si ji diváci pamatují dodnes, a to od filmové premiéry uplynulo skoro 34 let. Od té doby se objevila ještě v několika filmech, dokonce se zúčastnila taneční soutěže Dancing with the Stars, kterou v roce 2010 vyhrála. Takový úspěch jako v Hříšném tanci už ale v žádném jiném projektu nezaznamenala.

Takhle vypadal trénink jejich filmového tance a zvedačky:

The Dirty Dancing screen test with Jennifer Gray and Patrick Swayze is the uplifting content I'm here for pic.twitter.com/eyDqAz6OoM — Giles Paley-Phillips (@eliistender10) March 16, 2021

Kudrnatá kráska okouzlila svým šarmem i několik hollywoodských herců. Randila s Matthewem Broderickem, Johnnym Deppem nebo Michaelem J. Foxem. Její srdce si ale získal herec Clark Gregg, známý z filmů Iron Man, Thor, Avengers nebo Prodloužený víkend. V roce 2001 se vzali a z manželství vzešla dnes již dospělá dcera Stella. Loni v létě pár oznámil rozchod a po společných 19 letech požádal herec o rozvod.

Přestože v lásce to herečce nevyšlo, podle sociálních sítí to vypadá, že je nyní šťastná, plná života a ani v 61 letech nepostrádá energii. V roce 2018 se například nechala potetovat, stále tančí a ve formě se udržuje také cvičením, kterému patrně vděčí za svou skvělou postavu a mladistvý vzhled.

Jedinou vadou na kráse je pro herečku její nos, který si nechala v 90. letech vylepšit plastickou operací. Ta se bohužel nepovedla podle představ. „Tu operaci mi byl čert dlužen. Už navždy budu herečkou, kterou dnes nikdo nezná, protože si nechala upravit nos,“ nechala se slyšet Grey v jednom z rozhovorů. ■