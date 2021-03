Tělesná transformace snů: Vážila přes metrák a zhubla 40 kilo. Mladá žena se teď ukázala v plavkách

Isabelle Audette a její proměna Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zlom nastal, když se Isabelle vrátila z dovolené na Mallorce. Podívala se do zrcadla a zastyděla se. K nebývale vysoké váze přispěla její neukojitelná touha jíst. Ledničku vybílila pokaždé, když se cítila špatně, ale tučné pokrmy jí psychicky pomohly pouze krátkodobě.

Doma navíc neměla ani podporu ve svém partnerovi. „Mému příteli bylo úplně fuk, že mám nadváhu, a ještě mi jídlo dopřával,“ posteskla si mladá žena s tím, že ji k hubnutí nemotivovali ani rodiče, kteří ji měli rádi takovou, jaká je, a o nebezpečí obezity raději mlčeli.

Kila přibývala, lednička se denně vyprazdňovala a Isabelle se za svou postavu v plavkách začala styděla čím dál víc. A také se samozřejmě necítila dobře po zdravotní stránce.

Pohled do zrcadla po návratu z dovolené v ní vyvolal vlnu negativních emocí. Isabelle získala ohromnou motivaci zhubnout a pustila se do tvrdé práce. Jakmile změnila stravovací návyky, šla kila rychle dolů. Isabelle ale chtěla vypadat ještě mnohem lépe. Cvičením a sportem si postupně formovala postavu a dnes je z ní půvabná, a hlavně zdravá mladá žena.

„Zformovat postavu bylo to nejtěžší, ale dokázala jsem to a vidím se v úplně jiném světle než předtím, jsem na sebe pyšná a cítím se výborně. Už nejsem zakřiknutá holka s nulovým sebevědomím,“ dodala hrdě. Isabelle chce poukázat hlavně na to, že obezita je nebezpečná a nikdy není pozdě udělat něco pro své zdraví. ■