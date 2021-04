Ke svým křivkám v pandemii kila navíc nepřidala: Andrea Kalivodová oblékne stejné šaty jako před 5 lety

Andrea Kalivodová Super.cz

Na rozdíl od mnohých se Andree v lockdownu podařilo nepřibrat. Na vystoupení, kde zpívala například za doprovodu Jaroslava Svěceného (60), se oblékla do modré róby, kterou už měla před časem na sobě. "Je to pět let, když jsem v nich fotila s Pavlínou Senič a Terezou Mátlovou jako Opera Divas, a trochu jsem se bála, jestli se do těch šatů vejdu. Chodím tedy s mými kluky pořád ven, běhám za nimi, ale hodně jím, protože vařím a peču," řekla Super.cz.

Andrea dokonce začala fušovat i do modelingu, když spolu s modelkou Gabrielou Dvořákovou (32) nafotila katalog jaro/léto pro návrhářku Martinu Pipkovou Loudovou. "Focení ve vinařství v Kutné Hoře bylo fajn, byla i legrace. Daly jsme si dobré víno a vlastně se i otužovaly, protože ty sklepy nebyly samozřejmě vytopené a bylo tam mínus pět," zavzpomínala. ■