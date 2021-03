Manželka fotbalového bouřliváka Limberského se pochlubila dcerkou: Kolik ještě musí po porodu shodit a jaký je David táta?

Lenka Limberská Super.cz

"Ještě mám nahoře čtyři kila, která dost vnímám na oblečení a tím to taky maskuju. Takže ještě ve své formě nejsem," řekla Super.cz Lenka, která si z části garáže udělala malé fitko, takže ji nepostihly zavedené restrikce. "To sice ano, ale co máte doma, tak většinou moc nevyužíváte. Jsem hrozný lenoch a furt je všechno důležitější než jít cvičit," přiznala.

Lenka byla vždy velmi aktivní, dělala spoustu věcí najednou, to už se samozřejmě s péčí o dítě skloubit nedá. "Ono to nejde i vzhledem k situaci, protože máme zavřený třeba barber shop. V západočeské televizi jsem zase uváděla tipy pro volný čas, ale jelikož všechno zavřeli, tak už žádné dávat nemůžu. Věnuju se hlavně e-shopu s plážovým oblečením. Spousta lidí k moři jezdí, takže zájem je," vysvětlila.

Pochvaluje si i to, jak se její muž věnuje dceři, ostatně pro něj už je to třetí dítě, z bývalého vztahu má dvě, větší. "Je to skvělý táta, i když není pořád přítomen kvůli tréninkům a zápasům, ale když může, tak pomůže. Vezme malou na procházku, vykoupe, přebalí, s tím problém nemá. Když měl děti předtím, tak byl hodně mladý, tak ho to tolik nezajímalo, takže si myslím, že si to teď všechno vynahrazuje," uzavřela. ■