Jedno oko jí spadlo, druhé se vypoulilo: Influencerka ukázala následky nepovedeného botoxu

Ilustrační foto Profimedia.cz

Botox si Whitney nechává píchat od třiceti let a doteď všechny zákroky proběhly v pořádku. Na tom posledním dostala injekci do čela, k obočí a do horního rtu. Poté si všimla, že levé obočí není tak zdvižené jako pravé, napsala proto na kliniku a tam jí řekli, ať přijde, že to upraví. O tři dny později se ale vzbudila se spadeným okem.

„A jak vidíte, pravé oko je doširoka otevřené. Přísahám, že je vypoulenější, než bylo před botoxem. Vypadám jako Two-Face (záporák z Batmana - pozn.), je to trapné, nevěřím, že vám to vůbec ukazuji,“ sdílela žena svou zkušenost.

Komplikace charakterizovaná spadeným víčkem se nazývá ptóza.

Plastický chirurg, za kterým šla na konzultaci, jí řekl, že tak moc spadené víčko ještě neviděl, ujistil ji však, že jde jen o dočasnou indispozici.

Neblahá zkušenost prý Whitney od další aplikace botoxu neodradí. „Můžete mě soudit a říkat si, že jsem blázen, ale botox si nechávám píchat už tři roky a doteď jsem neměla žádný problém,“ dodala. ■