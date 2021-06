Kobzanová si zažila své poprvé v kalendáři: Asi jsem na prahu čtyřicítky konečně dostatečně hezká

Fotilo se v nepříjemných vedrech na rozpáleném povrchu. Foto: archiv B. Rajské

„S Beatou jsem fotila úplně poprvé a jsem za to ráda. V osobním životě jsme kamarádky, ale zatím mě nechala jen předvádět a moderovat. Zřejmě až teď na prahu čtyřicítky jsem konečně dostatečně hezká i do jejího kalendáře, nebo mi to možná dala jako dárek k odchodu do modelingového důchodu,“ vtipkovala v rozhovoru pro Super.cz Diana a dodala: „Každopádně fotky dopadly krásně a už se těším, až kalendář taky uvidím naživo.“

Kalendář je připomínaný i nyní, neboť dílko s názvem Kabaret 2021 zabodovalo v soutěži Kalendář roku 2021.

„Získali jsme první místo v kategorii Prezentace subjektu. Samotná realizace celého focení kalendáře probíhala v prostorách Aero Vodochody a Leteckého muzea Kbely. Zároveň se radujeme z třetího místa v kategorii Fotografie, kde ocenění připadá našim fotografům Petru Kozlíkovi a Arturu Koffovi. A vlastně i všem modelkám v čele s Dianou Kobzanovou a dalšími, jako byly Eva Perkausová, Karolína Kopíncová, Klára Vavrušková a Veronika Chmelířová,“ jásala Beata Rajská. ■