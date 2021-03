Nucenou pauzu v divadle hodlá využít produktivně. Operní hvězda Kalivodová si nechala zpevnit poprsí

Andrea Kalivodová šla pod kudlu. Super.cz

„Nebudu specifikovat, jestli je to ze zdravotních, nebo estetických důvodů. Ono se to stejně kloubí dohromady. Myslím si, že je to hlavně moje věc,“ svěřila se nám zpěvačka a jedním dechem dodala: „Po zralé úvaze a prodělání covidu jsem se rozhodla pro tento zákrok a teď se na to těším.“

Po dvou těhotenstvích a následném kojení a v jejím věku je na tento zákrok prý nejvhodnější doba. „Vždycky jsem razila přirozenost, autentičnost a spokojenost ženy. Musela jsem se nad touto věcí zamyslet. Přece jen mi je čtyřicet čtyři let. Kůže v tomto věku ztrácí elastičnost. Proto jsem se rozhodla do toho jít a jsem za to ráda,“ doplňuje Andrea.

Kalivodová se bude pyšnit pevným dekoltem, aniž by jí do těla vkládali silikonové implantáty. „Paní Andrea Kalivodová byla vždycky zvyklá na větší prsa, pevný dekolt. Po těhotenství došlo k poklesu žlázy. Jejím požadavkem bylo pozvednout a zpevnit. Vzhledem k tomu, že má dost vlastní tkáně, tak dojde k modelaci bez použití prsních implantátů,“ komentoval z odborného hlediska zákrok plastický chirurg Lubor Mrňa z Kliniky Yes Visage, do jehož rukou se zpěvačka vložila.

Známá operní pěvkyně často hrdě prezentovala své ženství na jevišti. Nebude teď nutné po operaci přešívat kostýmy? „Jsem na to sama zvědavá. Pokud ano. Tak to bude k dobrému.“ ■