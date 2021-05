S babičkou, která onemocněla covidem, se měla Kalivodová přijet rozloučit. Jak to s milovanou příbuznou dopadlo?

Kalivodová o covidu Super.cz

Onemocnění covidem Andrea Kalivodová (43) před několika týdny sama prodělala. Operní pěvkyně měla naštěstí pouze lehké příznaky. „Covid jsem prodělala, nebylo mi úplně dobře, ale nebylo to nic, co by se nedalo zvládnout. Mám k této nemoci ale pokoru. Je to nevyzpytatelné onemocnění. Objevují se nové mutace, nevíme, co se bude dít,“ řekla nám zpěvačka těsně předtím, než podstoupila na prestižní klinice plastickou úpravu poprsí.