Oči fanoušků v potemnělém hledišti jí velmi chybí. Kalivodová ale ani v pandemii nepřestala zpívat

Andrea Kalivodová je v kontaktu s fanoušky. Super.cz

„Beru to tak, že to nejde jinak, a tak doma nepláču do polštáře. Snažím se připravovat na nová představení, trénuji, připravuji komorní projekty a těším se na návrat,“ říká Andrea.

Operní pěvkyně byla v pandemii součástí různých happeningů. Uspořádala koncert na Vltavě pod Karlovým mostem, nebo v první jarní den vystoupila s Jaroslavem Svěceným. „Moc jsme si to užili. Těchto příležitostí si moc vážím,“ říká Andrea Kalivodová. ■