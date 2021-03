To je podívaná! Sestry z klanu Kardashian-Jenner se vystavily v bikinách: Nejstarší a nejmladší dělí 18 let

Zleva: Kourtney Kardashian, Kylie Jenner a Kim Kardashian Profimedia.cz

Kylie Jenner (23) se podělila o bikinový snímek se sestrami Kourtney (41) a Kim (40) a jen málokdo by hádal, že je mezi nimi takový věkový rozdíl. Všechny se pyšní dokonalými figurami a pověstnými křivkami.

A i když už Kourtney i Kim bylo 40, za mladičkou Kylie nezaostávají. Udržují se ve formě pravidelným cvičením a zdravou stravou. Z Kim se dokonce nedávno stala veganka.

Kylie se minulý týden ocitla pod palbou kritiky, když sdílela příběh svého známého, maskéra Samuela Rauda, který se zotavuje po autonehodě. Při té utrpěl těžká zranění hlavy a musel podstoupit operaci mozku. Kylie, která sama přispěla na zákrok 100 tisíc, sdílela konto, kam mohli její sledující přispět. Některé však pohoršilo, že mladá miliardářka věnovala „pouhých 100 tisíc“.

„Sdílela jsem to, aby se o tom dozvědělo co nejvíc lidí, ne abych někoho nutila přispět. Nechápu, že se to tak překroutilo, ale Samova rodina mě kontaktovala a váží si každé podpory. Každý, kdo mě zná, ví, že se snažím pomáhat, pokud mohu. Zkusme proto zůstat pozitivní a modleme se za Sama a jeho rodinu,“ vzkázala k věci prostřednictvím Instastories. ■