Po zveřejnění videa v hidžábu jí hrozili smrtí: Bývalá pornoherečka se k minulosti dlouho nechtěla vracet

Mia Khalifa Profimedia.cz

Následovala vlna ostré kritiky, především z její rodné země, Libanonu (v roce 2000 se rodina přestěhovala do USA). Mia čelila odsuzujícím článkům v tisku, internetové šikaně i výhrůžkám smrtí. Ještě tentýž rok (2014) po třech měsících v pornobranži skončila. Dodnes o své minulosti nerada mluví.

Mia Khalifa je úspěšnou instagramerkou

„Pokaždé, když jsem dělala nějaký rozhovor, tak byla jedna věc, na kterou se nesměli ptát, odmítala jsem přijmout, že jsem to udělala, a teprve až terapie mi pomohla si uvědomit, jak škodlivé to je,“ uvedla nyní v podcastu Call Her Daddy.

„Nemohla jsem to jen tak zamést pod koberec a doufat, že všechno zmizí, takhle věci nefungují. Člověk tomu musí čelit a mluvit o tom.“

Khalifa se prý zmítá mezi tím, že o tom mluvit nechce, aby ke své minulosti nepřitahovala pozornost, a tím, že o tom mluvit musí. „Je to jako Hlava 22,“ říká.

Doba, kdy její video kolovalo na internetu, prý byla nejhorší v jejím životě. Žila v bytě, který sama označila za „nechutný“. „Bylo to hrozné, zamořené šváby, nejhorší životní období. Měla jsem dva miliony followerů na Instagramu, všichni si mysleli, jak si žiju, ale to byl omyl,“ uvedla dnes osmadvacetiletá žena.

Od loňského září vydělává na platformě OnlyFans a velmi úspěšná je také na Instagramu, kde ji sleduje přes 23 milionů lidí. ■