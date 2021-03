Někteří ho kritizují, jiní milují: Co řekla Sharon Stone o Woodym Allenovi, který byl nařčen ze sexuálního zneužívání?

Sharon Stone Profimedia.cz

O Allenovi Sharon psala i ve své knize The Beauty of Living Twice, kterou aktuálně promuje. „Moje zkušenosti s Woodym Allenem byly vždy skvělé. Choval se ke mně jako velký profesionál. Byla jsem velmi mladá, když jsem s ním poprvé točila, bylo mi 19. Hodně mě povzbuzoval. Spolupracovala jsem s ním na třech filmech,“ popsala v rozhovoru pro rádiovou stanici Sirius XM.

„Byl naprosto úžasný, nemohu říct, že by byl něco jiného než skvělý. Jsem si velmi dobře vědoma dokumentu, který nedávno vyšel, ale nemám s ním žádnou podobnou zkušenost, o kterou bych se mohla podělit,“ dodala.

Stone natočila s Allenem filmy Vzpomínky na hvězdný prach (1980), Mravenec Z (1998) a Stárnoucí gigolo (2013). A práce s ním na rozdíl od jiných hereček nelituje. Oproti tomu například Kate Winslet přiznala, že se cítí provinile, že s ním nebo Romanem Polanským spolupracovala.

Dylan Farrow, kterou adoptoval, když byl ve vztahu s její matkou, herečkou Miou Farrow, nařkla režiséra v roce 2014 v dopise pro New York Times, že ji jako sedmiletou sexuálně zneužil. Woody to odmítl s tím, že byl v roce 1992 vyšetřován, ale nic se neprokázalo. O údajném zneužívání neexistují žádné důkazy, nikdy nebyl z ničeho obviněn.

Allen uvedl, že Dylan Farrow byla navedena ke lži svou matkou a není schopná rozlišit fantazii od reality. Podle něj mohlo jít o pomstu za jeho vztah s hereččinou adoptivní dcerou Soon-Yi (50), s níž si Woody začal, když byl ve vztahu s Miou, a v roce 1997 se s ní oženil.

Allena se zastali i další slavní. Na jeho obranu promluvila například Diane Keaton nebo herec Alec Baldwin. ■