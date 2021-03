Monika Absolonová promluvila o boji s váhou, chce zhubnout minimálně 10 kilo. Jsem obryně Stáňa, říká

Monika Absolonová promluvila o boji s kily navíc. Super.cz

"Nejím od sedmé večer. Váha se mi vždycky zlepší, tak o dvě tři kila, a pak to nějak pokazím a zase přiberu. Nic zásadního se nestalo," řekla Super.cz Monika.

"Jsem obryně Stáňa, mrzí mě to, ale asi už se to nezmění. Řeším, jestli se mám smířit s tím, že budu takhle veliká, nebo se budu snažit zmenšit do oblečení, které tady mám. Potěšilo by mě, kdybych zhubla deset kilo, za patnáct bych byla šťastná," prozrazuje.

Do radikální diety se jí ale nechce, i když ví, že by zhubla. Bojí se ale jojo efektu. "To pro tělo dobrý není. Takže vlastně čekám na nějaký zázrak," upřesňuje s tím, že se snaží jít občas alespoň běhat.

"Běhání mi vydrželo relativně dlouho. Ale nejsem typ člověka, který je schopen běhat sám, potřebuju k tomu sparing partnera. Ale ten je momentálně pryč, takže je to taky horší," vysvětluje.

"Kromě běhání a starání se o kluky nic nedělám. Já jsem před covidem měla denně velký výdej energie, to teď není. Je to peklo," dodala. ■