Čím Radečci okouzlili Borhyovou, Bílou i řadu dalších? Sympaťáci ze Šumperka oslaví 25 let na hudební scéně

Tomáš a Ondřej Polákovi z kapely O5 a Radeček Super.cz

Kapela, kde by se za čtvrt století neobměnil ani jediný muzikant, je na scéně výjimkou. Takovou výdrž mají pánové ze Šumperka O5 a Radeček, kteří o sobě dali naposledy vědět videoklipem k písni Bra3, jehož součástí jsou slavné dvojice, ať už sourozenecké nebo pracovní, od Lucie Bílé (54) s bratrem, Lucie Borhyové (42) s Rayem Korantengem přes Jiřího Suchého (89) s Jitku Molavcovou po bratry Neckářovi.

"Je to pocta nejen sourozencům a parťákům, kdy jsme měli samozřejmě radost, že nás všichni ti slavní podpořili. Už roky spolupracujeme s nadací Pomozme dětem, letos jde o projekt na pomoc dětem, které jsou vlastně postižené postižením jejich sourozenců, na který půjde část výtěžku ze singlu i připravovaného turné," objasnil Super.cz zpěvák Tomáš Polák.

Klip předznamenává nejen turné, o kterém jsme si povídali s bratry Polákovými, kteří za námi do Prahy přijeli, ale jeho součástí je tedy i charitativní podtext. "Pokud turné od května vyjde, budeme připravení a bude to venku, máme vyřešenou i kapacitu. A když to nevyjde, počítáme i s náhradními termíny," řekl baskyrista Ondřej Polák."Fanoušci o něj určitě nepřijdou," doplnil jeho bratr Tomáš.

Když už jsme byli u sourozeneneckých vztahů, zajímalo nás, jestli mezi Tomášem a Ondřejem někdy zavládla bratrovražedná válka a někdy se třeba i poprali. "Prát se neumíme, ale nějaká krize sem tam byla, zvlášť když i jako kapela jsme spolu déle, než je průměrná délka manželství v České republice. Ale i když se pohádáme, dáme to zase do kupy, a vlastně i ta písnička Bra3 vznikla po jedné takové hádce," vysvětlil Ondřej.

V našem videu nám oba muzikanti vyprávěli nejen o svojí tvorbě a jak sháněli slavné kolegy do klipu, ale i o soukromí. Tipnete si třeba, který z nich se zanedlouho stane dvojnásobným tátou? ■