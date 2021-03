Děláte si ze mě p*del? křičel Vojta Kotek u kola štěstí. Tohle se v televizní show jen tak neděje

Prvotní nadšení vystřídá zklamání. Video: FTV Prima

„Jakub to skutečně prožívá. Ať s ním hraju cokoliv, deskovou hru, slovní fotbal, divadlo, tak tu rivalitu umí projevovat, ale je to skvělý, to je koření té soutěže,“ řekl Super.cz Vojta.

Když prohrává, vadí mu to, v této soutěži je na to ale prý už zvyklý. S novou sezónou se ale možná začne blýskat na lepší časy.

V novém díle se jeho týmu nebývale dařilo a před poslední disciplínou byli s Prachařem ve stejné bodové pozici. Vojtovým největším přáním bylo vytočit si na kole štěstí 50 bodů a světe, div se, podařilo se. Upřímnou radost ale za pár momentů vystřídalo zklamání, protože štěstí přálo i Prachařovi, který na kole vytočil taktéž 50 bodů.

Václav Kopta v pořadu Máme rádi Česko

Super.cz

„Děláte si ze mě pr*del?? Proč se tohle děje?“ neubránil se Vojta emocím a padl na kolena. „Mně je to líto! Opravdu je mi to líto,“ zareagoval Prachař, který by tentokrát výhru kolegovi opravdu přál. O vítězi tak muselo rozhodnout další kolo.

Prachař, který se za uplynulé sezony může chlubit mnohonásobně vyšším skóre a počtem výher, se kolegu snažil alespoň konejšit.

„Nevyhrál jsem všechny díly, ale tahle řada bude zase v můj prospěch. Nemůžeš mít všechno. Točíš, co jsi točit chtěl, holku máš a vypadá to, že hodnou. Ještě kdybys vyhrál tuhle soutěž, to už by opravdu čert s*al na jednu hromadu, to prostě nejde. Uvědom si, že máš naproti sobě samotáře, člověka, který je v úzkých, s psychickými problémy,“ vtipkoval moderátor s humorem sobě vlastním. ■