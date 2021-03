Eva Decastelo se ukázala zcela bez make-upu i bez filtrů: Tohle je realita dvaačtyřicetileté ženy

Eva Decastelo Foto: Archiv E. Decastelo

"Občas mi chodí nehezké zprávy, ta poslední včera. Že jsem nějak stará, když se ukážu bez filtru. Ano, jsem, je mi 42 let. A je normální, že všichni stárneme a máme čím dál víc vrásek. Bylo by spíš divný, kdybych vypadala stále jako dvacítka," řekla Super.cz Decastelo.

Svůj obličej má moderátorka ráda, je do něj vepsáno to, co si prožila. "Vrásky jsou od smíchu i od pláče, z lásky i neštěstí. Je to spravedlivé. Tak to má zkrátka být," dodala Decastelo.

Podívejte se, jak sexy moderátorka vypadá po ránu bez použití filtru, make-upu a prý i hřebenu. ■