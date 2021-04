Slavná fitness guru si rýpla do modelek, které přehnaně brzy ukazují, jak rychle se vrátily do formy po porodu

Emily Skye Profimedia.cz

Fitness trenérka a matka dvou dětí Emily Skye si rýpla nejen do své jmenovkyně Emily Ratajkowski (29), která ukazovala ploché břicho jen 11 dní po porodu .

Emily se snaží ukazovat reálný obrázek toho, jak její tělo vypadalo po prvním i druhém porodu, a jak se pomalu vracela do formy, kterou měla roky předtím. Nevidí totiž nic špatného na tom, že to chvíli trvá a víc jí záleží na zdraví než na plochém břiše. Navíc fotky celebrit, které tak rychle ukazují návrat ke starému já považuje za silný tlak na ženy, které takové štěstí nemají.

„Nedávno jedna z celebrit ukázala své ploché břicho jen 11 dní po porodu a viděla jsem kolik maminek to zarmoutilo a porovnávají to se svým vlastním tělem. Ráda bych tak sdílela svou cestu zpátky ke svému dřívějšímu tělu po porodu Izaaca. Jak sami vidíte, žádný návrat se zatím plně nekonal,“ napsala k sérii snímků po druhém porodu Emily.

„Rozhodně podporuji pozitivní vnímání svého těla a oslavování všech tvarů a velikostí ženského těla, protože každá z nás je unikátní a úžasná svým vlastním způsobem. Porovnávání s někým, kdo vypadá perfektně, je nezdravé. Nemůžeme kontrolovat, co ostatní lidé zveřejní, ale můžeme mít kontrolu nad tím, jak to na nás dopadá. Jak se cítíte ve svém těle, je jen vaše zodpovědnost, tak nedávejte tuto moc ostatním,“ promluvila o snímcích celebrit fitness guru.

„Některé ženy se vrátí do svého těla velice rychle po porodu, ale některé, tedy spíš většina, ne. Po prvním dítěti mi trvalo téměř rok se dostat zpátky do formy a v tuhle chvíli je to 9 měsíců, kdy se vracím po druhém porodu. Každopádně se nesnažím na sílu získat mé tělo zpět, ale chci být jen tou nejlepší verzí sebe samé. Věřím, že je nereálné a nezdravé srovnávat se s kýmkoliv, pokud nejste profesionální sportovec. Po prvním porodu jsem zkoumala, jak je možné, že ostatní profesionální fitnessky jsou tak rychle ve formě a já se s tím trápím. Teď už jsem chytřejší a už se soustředím jen na svoji cestu a nenechávám se vyrušit ostatními. Moje břicho stále trčí ven a není tak pevné, ale jsem na své vlastní cestě. Dát nejvyšší prioritu vašemu zdraví a štěstí není rozhodně sobecké,“ uvedla Skye v příspěvku. ■