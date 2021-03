Člen slavných Take That se opřel do vlastní tvorby: Nemám rád žádnou píseň, všechno jsou to s*ačky

Howard Donald Profimedia.cz

Howard Donald (52) si zavtipkoval na adresu skupiny Také That, jíž je sám členem, o tom, jaké hity od nich má rád. Vypadá to, že žádné.

Dvaapadesátiletý zpěvák byl v podcastu s názvem Events That Made Me dotazován, jaká je jeho nejoblíbenější píseň od Take That, a on odpověděl: „Nemám rád žádnou z nich, všechno jsou to s*ačky.“

Skupina, ve které je už před třicet let, je čistě popová a Howard je fanoušek hlavně elektronické a taneční hudby. „Mám asi 15 krabic plných desek taneční hudby z osmdesátek a devadesátek, které poslední dobou poslouchám. Becka, The Chemical Brothers, Kraftwerk, The Human League, Garyho Numana… Víceméně poslouchám elektronickou hudbu a hodně taneční.“

I když hudba jeho skupiny není zrovna jeho šálek čaje, záleží mu na tom, aby si fanoušci z koncertů odnesli to, co si zaslouží. „Vždycky jsme si říkali, že chceme, aby si lidé odcházející z našeho koncertu říkali, jak to byla úžasná show a že to za ty peníze stálo,“ uvedl Howard, který prozradil i to, na kolik příprava jedné show vyjde. „Produkčně jsme někde mezi 10 – 15 milióny liber za takovou show, takže je jasné, že se koncertů musí udělat dostatek, aby se peníze vrátily a lidé to nedělali zadarmo. Nakonec i my jsme hlavně byznys.“

Skupina Take That začínala v roce 1990 jako pětičlenná, což se v průběhu let různě měnilo. V roce 1996 se oficiálně rozešli a o dalších devět let později se vrátili ve čtyřčlenné podobě bez Robbieho Williamse. Ten se ovšem do skupiny zase vrátil v roce 2010. V roce 2014 skupinu znovu opustil a v témže roce odešel i Jason Orange. Ten nejspíš opustil skupinu nadobro, přičemž Robbie má stále dveře otevřené a neskončil navždy. V tuto chvíli fungují Take That ve složení Gary Barlow, Mark Owen a Howard Donald. ■