Hvězda Slunečné si přivodila nepříjemné zranění: Čeká ji druhá operace

„Nebyla jsem na horách, jen jsme v Praze vytáhly sáně, a já nešťastně spadla a skřípla si nohu. V tuhle chvíli jsem už s ortézou, ale na nohu ještě nemohu došlápnout,“ prozradila Kristýna, kterou diváci vídají na obrazovkách jako usměvavou Eriku v seriálu Slunečná.

Bohužel skončila na operačním sále. „Mám po operaci lýtkové kosti a moc ráda bych poděkovala všem ve vinohradské nemocnici, kde se o mě krásně starali," svěřila se herečka, kterou v budoucnu čeká ještě jedna operace.

Jakmile to bylo možné, vrátila se i se sádrou zpátky do práce. Scenáristé některé scény vyškrtli, jiné upravili. „Natáčení se mi přizpůsobilo v tom smyslu, že jsem si to prostě odehrála vsedě za stolem,“ objasnila blondýnka. Nakonec tvůrci usoudili, že nejjednodušší bude její zranění do děje zakomponovat. ■