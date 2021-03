Adéla Gondíková už z distanční výuky šestnáctileté dcery šílí: Vůbec nevstává z postele

Adéla Gondíková Super.cz

"První klip, ve kterém jsem hrála, byl od kapely Tři sestry a jmenoval se Dám si sedm piv a jednu zelenou. Vůbec jsem je neznala, bylo mi asi šestnáct a měla jsem představu, že budu někde na louce s rozevlátými vlasy a bude to celé zpomalené, romantické a krásné. Kamarádi se mi smáli a samozřejmě mi pak volala na pevnou linku produkce, abych přišla do hospody Na kovárně a tam jsme tedy pili ty piva a zelené. Bylo to rozkošné a hrozně ráda na to vzpomínám," řekla Super.cz.

Zahrála si i u Lucie Bílé (54) a v dalších klipech. "Tehdy to bylo kde pouštět, byly pořady jako Triangl nebo TKM. Ale teď jsou zase ty různé internetové platformy. Věřím, že tenhle klip s dětskou skupinou Zlobidla si někdo pustí a těm dětem to pomůže," míní.

Bavili jsme se i o tom, jak distanční výuku zvládá její dcera. "Je jí šestnáct a je ve druhém ročníku oboru veterinární specialista na zemědělské škole v Benešově. Už je to takové na hraně. Když to začalo loni v březnu, daly se ty tři měsíce nějak zvládnout. V září to vypadalo, že už to bude fajn, ale teď už je to další březen," krčila herečka rameny.

"Nevím, jestli ty děti najdou někdy vůbec sílu vstát z postele a jít nadšeně do té školy, které úplně odvykly. Přes ty vlny, kdy chtěly do školy a mezi lidi, si už zvykly na tu izolaci a připadá jim to normální. Nevím, co to s nimi udělá, a doufám, že třeťák a čtvrťák už bude v pohodě a odmaturují. Dceřiny studijní výsledky samozřejmě sleduju v aplikaci, zvládá to. Vlastně se jí nic nezměnilo, jen u toho leží v posteli. Přijde mi, že škole věnují hodně času. Do dvou hodin mají rozvrh, jaký vždycky měli, a večer dělá úkoly a prezentace, takže pořád má co dělat," popsala.

Herečkou po mamince a otci Ondřeji Brouskovi zatím Nela být nechce. "Ono se ještě uvidí. Ale vzájemně jsme se dohodli, že je dobré místo konzervatoře nebo jiného uměleckého oboru, pokud se jí úplně nechce, protože je trošku introvertní, jít jinou cestou a je dobré mít maturitu s nějakým oborem. Když teď herci přišli o práci, tak vlastně nic jiného neumí," uzavřela Gondíková. ■