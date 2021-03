Matěj Stropnický po Výměně manželek: Šlo i o peníze. Zámek ho stojí majlant, do léta potřebuje 4 miliony!

Matěj Stropnický a Daniel Krejčík (vlevo) Foto: Voyo/ TV Nova

O účasti v reality show Výměna manželek diskutoval bývalý politik a novinář Matěj Stropnický (37) s partnerem Danem (26) zhruba měsíc, než na nabídku kývli. Do pořadu se nepřihlásili sami, ale oslovila je produkce. „Pořad jsem předtím, než jsem do něj byl osloven, neznal,“ uvedl syn diplomata Martina Stropnického (64).

Důvodů k účasti měli hned několik. Netají se tím, že jedním z rozhodujících faktorů byla finanční odměna, která se jim bude hodit na rekonstrukci zámku v Osečanech, kde s partnerem žijí. Rodiny za účast dostávají sto tisíc.

Výměna manželek

TV Nova

„Živit tenhle barák není žádná bžunda a musíme do léta sehnat čtyři miliony na střechu, teda, už jsem zvládl osm set tisíc, zbejvá 3,2 milionu, abych byl přesnej,“ vysvětlil Stropnický.

Jako další motivaci uvedl útěk z „bubliny“, což byl jeden z hlavních důvodů, proč se s partnerem přestěhovali na venkov. „Život má bejt pestrej, čím různější lidi člověk potká, tím ho víc žije, a taky třeba líp pochopí jejich životy a tím i názory,“ píše dál novinář na sociálních sítích.

V neposlední řadě chtěl Matěj svému partnerovi dopřát i zkušenost s péčí o děti, po kterých Daniel touží. „Sám je jedináček, děti by moc chtěl a trochu jsem doufal, že změní názor - jenže on to setsakramentsky dobře zvládnul a názor nezměnil. Šest dětí prý není potřeba, ale tři klíďo. Tak tohle neklaplo,“ zavtipkoval na závěr Stropnický. ■