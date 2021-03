Dokud je smrt nerozdělila: Lásku těchto hollywoodských hvězd ukončila záhadná letecká tragédie

Carole Lombard a Clark Gable Foto: Profimedia/Paramount Pictures

Napříč hollywoodskou historií jsme mohli zaznamenat řadu velkých příběhů o lásce. A to nejen na stříbrném plátně, ale také mezi hereckými hvězdami. Příběhy Elizabeth Taylor a Richarda Burtona, Humphreyho Bogarta a Lauren Bacall, Katharine Hepburn a Spencera Tracyho nebo Franka Sinatry a Avy Gardner by nevymyslel snad ani nejnadanější scenárista. Pojďme se nyní ale zaměřit na ten největší z největších, příběh Carole Lombard a Clarka Gabla.

Lombard a Gable byli svého času největšími hollywoodskými hvězdami. Zatímco Lombard byla nejlépe placenou herečkou, Gabla přezdívali „Král“. Lombard proslula v komediích z 30. let, jako jsou Nothing Sacred nebo Její komorník. Gable se zase blýsknul ve filmech Pilot č. 7, Stalo se jedné noci a v neposlední řadě jako Rhett Butler v Jihu proti Severu.

Společně si pak zahráli v No Man of Her Own (1932), a ačkoliv si rozuměli, nic z toho tehdy nebylo. Oba byli v té době ve svazku manželském, ne že by to jiné páry zastavilo, ale tyto dva nejspíš ano. Jiskra přeskočila až o čtyři roky později na večírku, kde už Carole byla jako svobodná dáma a Clark byl odloučený od manželky. Ta mu sice rozvod povolit nechtěla, on však vytrval a dovršil ho v roce 1939. Vzali se ještě téhož roku, šlo o hercovo třetí manželství.

Na premiéře Jihu proti Severu se z nich nedaly spustit oči. Tvořili velmi krásný pár a neustále se spolu smáli. Oba měli stejný smysl pro humor a libovali si v poťouchlých žertících. Dle jejich přátel bylo příjemné být v jejich společnosti a vzájemně si věřili a spoléhali jeden na druhého.

Když Japonci bombardovali Pearl Harbor a USA byly ve válce, Carole Lombard se vydala na turné War Bond, aby vydělala peníze na podporu armády. V Indianapolisu vydělala 2 milióny dolarů a po charitativní večeři se měla odebrat domů. Ačkoliv vláda nedoporučovala celebritám létat, herečka se prý nemohla dočkat svého „Pappyho“, jak manželovi přezdívala, a navíc se jí údajně nechtělo trmácet tři dny vlakem. Hodila si mincí se svým doprovodem a vyhrála... A vydala se zpět letadlem 16. ledna 1942.

Co následovalo, se vepsalo do dějin jako „Záhada letu č. 3“. Není známo, co přesně bylo příčinou, ale po zastávce na doplnění paliva v Las Vegas, pilot neodhadl výšku a letounem naletěl do hory Potosi. Všech 22 lidí na palubě zahynulo.

„Gable dorazil do města jako první, doufal v zázrak. Zadržoval žal, dokud záchranný tým nenašel ostatky jeho ženy,“ psal Las Vegas Review Journal.

Někteří tvrdí, že se ze smrti Carole nikdy nevzpamatoval. Gable následně narukoval a sloužil až do konce války. Po ní se vrátil do Hollywoodu a točil ještě dalších 15 let. Jeho posledním počinem byl snímek Mustangové s Marilyn Monroe. Dva dny po skončení natáčení utrpěl infarkt, po němž zůstal hospitalizován. Druhý infarkt, který prodělal v nemocnici, se mu stal osudným. Zemřel 16. listopadu 1960.

Ačkoliv se po smrti Carole ještě dvakrát oženil a s poslední manželkou měl syna a žil ve spokojeném svazku, sám si zvolil, že chce být pohřben vedle Lombard ve Forest Lawn Memorial Parku v Kalifornii. ■