Poznali byste Steva ze Sexu ve městě? Tohle řekl o své seriálové manželce, drsné zrzce Mirandě

David Eigenberg a Cynthia Nixon jako Steve a Miranda Profimedia.cz

„Miloval jsem tu show a točit s Cynthií byla práce snů,“ přiznal. Stevovu maminku ztvárnila v seriálu Anne Meara, která bohužel zemřela v roce 2015.

„Zlomilo mi to srdce, byla to tak milá dáma a moje dobrá přítelkyně. Je těžké se k show vracet, protože ta linie je pryč. Anne by tam už nebyla. Je to zvláštní, ale uvidíme, jak si se vším poradí,“ dodal k připravovanému pokračování s názvem And Just Like That.

Ačkoliv Davidovi přijde nápad na pokračování skvělý, sám se nevyjádřil k tomu, jestli se v něm objeví. Web Page Six před časem zveřejnil informace, že tomu tak nebude, a kromě něj by se série HBO Max měla obejít také bez Božského, životní lásky hlavní postavy Carrie, kterou ztvárnil Chris Noth (66).

A zatímco tyto informace nejsou doposud potvrzené, jisté je to, že do nového projektu nejde Kim Cattrall alias Samantha. Z legendární čtveřice Carrie, Mirandy, Charlotte a Samanthy tak bude jenom trojka.

Desetidílná série by se měla začít natáčet na jaře v New Yorku a zaměří se na životy hlavních postav po padesátce. Uvidíme, které známé tváře se nakonec v seriálu objeví. ■