Kvůli koronaviru stále není rozvedená: Pavelková si ale na novou lásku počká, na seznamky totiž nechce

Romana Pavelková Super.cz

„V této době jsou rozvody, a celkově činnost soudu, pozastavené. Co se týče trestních věcí, tak to funguje, ale v rodinném právu to je vše asi pomalejší,“ svěřila se Super.cz modelka. „Ačkoli žijeme s manželem téměř dva roky odděleně, tak rozvedená nejsem a jsem sama. Ono v této době nevím, kde bych se měla s někým seznámit. Na online seznamku úplně nejsem a nerada bych si přečetla, že Pavelková má profil na seznamce,“ svěřila se smíchem Pavelková, kterou jsme potkali na focení kampaně.

Jak sama přiznala, raději si počká, až se bude moct opět seznámit „postaru“. „Mladší generace preferují seznamování na internetu. Já to tak necítím a potřebuji člověka vnímat a cítit, jestli má charisma, což si myslím, že člověk přes internet nepozná. Radši si počkám. Doufám, že nebudu čekat do důchodu. Jestli to půjde takhle dál, tak zestárnu sama s jedním dítětem,“ dodala Romana s úsměvem, která se před objektivem střídala s Danou Morávkovou. ■