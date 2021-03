Tajná svatba Harryho a Meghan neproběhla, odhalil dokument. A reakce vévody a vévodkyně?

Princ Harry s manželkou Meghan Profimedia.cz

„Vzali jsme se tři dny před naší velkou svatbou. Nikdo to nevěděl,“ vyprávěla Meghan v televizi. Na zahradě jejich tehdejšího sídla v Nottinghamu je měl oddat arcibiskup z Canterbury. Informace však byly nepřesné, jak potvrdil svatební dokument, který zveřejnila britská média. Na něm jasně stojí, že ke sňatku došlo 19. května 2019.

Téma rezonovalo i z toho důvodu, že svatba Harryho a Meghan byla velmi drahá, podle odhadů stála až 46 milionů dolarů. A pokud by mělo jít jen o divadlo, s kladnými reakcemi by se to pochopitelně nesetkalo.

Krátce poté, co média zveřejnila svatební certifikát, Harry a Meghan prostřednictvím svého mluvčího vzkázali, že se skutečně nevzali tři dny před velkolepou svatbou na hradě Windsor. Na pravou míru uvedli, že si „pár dní před oficiální a legální svatbou 19. května v soukromí vyměnili své osobní sliby“. ■