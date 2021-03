Mohl být do konce života zmrzačen, uvedla v prvním rozhovoru přítelkyně brutálně faulovaného brankáře Slavie Koláře

Větší strach Jana Tvrdíková nezažila. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Profimedia.cz

Dnes, když už má talentovaný sportovec za sebou nutné lékařské zákroky, topmodelka Super.cz exkluzivně poskytla rozhovor. Dcera fotbalového bosse Jaroslava Tvrdíka nebyla přítomna na zápase osobně, ale sledovala ho s rodiči a sourozenci v televizi. „Bylo pro mě strašně těžké nebýt u Ondry osobně v takhle náročné chvíli. V prvních minutách to byla naprostá hrůza. Naštěstí je tatínek šéf klubu a relativně brzo jsem měla alespoň první informace, byť jsem se bála až do chvíle, kdy vystoupil z letadla v Praze,“ popisuje své pocity světově úspěšná modelka, která je vítězkou národního finále Schwarzkopf Elite Model Look a světová vítězka Elite Model Look 2016.

Sledovat partnera, jak ho odnášejí na nosítkách, a nemožnost pomoci musela být pro Janu skličující. „V životě jsem neměla větší strach. Vidět přítele nehybně ležet s celým krvavým obličejem je něco strašného. Nejhorší byl pro mě pocit bezmoci. Přítel na nosítkách a já u televize v Praze. Nemá smysl tajit, že jsem i brečela, byla jsem ráda, že jsem u rodičů a ne sama doma.“

O víkendu jsme vás informovali, že je Kolář již v péči své partnerky. Využili jsme příležitosti a ptali jsme se, jak se aktuálně cítí. „Od lékařů vím, že kdyby byl úder kopačkou a jejím kolíkem jen o pár milimetrů níž, mohl být Ondras do konce života zmrzačen, nebo by byl dokonce ohrožen jeho život. Jsem šťastná, že to nakonec dopadlo alespoň takto. Má špičkovou péči v Ústřední vojenské nemocnici a chci poděkovat všem jeho lékařům. Má antibiotika, infúze, je pod každodenní kontrolou. Zatím se zdá, že nebude potřeba operační zákrok,“ říká Tvrdíková.

Pro sportovce je už vyráběna speciální ochranná kevlarová maska, která by měla jeho lebku chránit při hře. Podobnou pomůckou se chránil například jeho kolega Petr Čech. „Já se o něj bojím, přece jen jde o zlomeninu lebky, ale Ondras je paličatý, a tak mi nezbývá než věřit lékařům Slavie, že nedopustí žádné riziko.“

Je to poprvé od začátku jejich vztahu, kdy se Kolář léčí s takto vážným zraněním. S menšími úrazy už se modelka u partnera setkala. „Pochroumaný je každou chvíli, je to úděl brankářů. Tohle ale nebyl běžný faul, bylo to brutální a šlo mu o život.“

Jana Tvrdíková se o partnera stará v jejich společném bytě. Snaží se ho zahrnovat láskou a péčí. „Já se o něj starám moc ráda, teď akorát k našemu spolubydlení přidáme spoustu ledu, prášků a mastiček na rány,“ dodává na závěr rozhovoru pro Super.cz Jana Tvrdíková. ■