Míša Tomešová ukázala následky koronaviru! Po těle má šílený ekzém

Míša Tomešová Foto: Lucie Volná

Po koronaviru je zpět. "Strašně se mi po covidu zhoršil. Mám ho v podobné míře, jako když jsem porodila Jonáše. Tenkrát mi hodně pomohla akupunktura. Paní doktorka Judita Halvová mi zakázala mléčné výrobky, jednoduché cukry, mouku," řekla Super.cz Tomešová, která je propagátorkou východní medicíny a zdravého životního stylu. A protože jí léčení akupunkturou už jednou velmi pomohlo, znovu k němu přistoupila.

"Mám na míru vytvořené speciální pocovidové tablety z bylin, vysadila jsem některé potraviny a chodím na akupunkturu. Já na Čínu věřím, jedu to deset let. Musím to zase napravit," dodala Tomešová. ■