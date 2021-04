Zpravodajství o koronaviru doma manželovi přepíná: Dana Morávková raději sleduje pořady pro seniory

Dana Morávková Super.cz

„U nás doma je docela legrace. Můj manžel ráno vstane, jde okamžitě do obyváku a pustí si ČT 24. Sleduje všechny zprávy, které se koronaviru týkají. Já za ním přijdu do toho obývacího pokoje a okamžitě mu to přepnu na kmetflix, takže on se na mě vždycky trochu zlobí,“ svěřila se Super.cz s úsměvem herečka. Ta totiž raději sleduje nostalgickou stanici ČT 3, která byla spuštěna loni v březnu spolu s pandemií koronaviru.

„Manžel díky tomu, že mu to přepnu na vysílání pro starší a pokročilé, tak jde do pracovny a může skládat,“ dodala herečka s úsměvem. Práce má v současné situaci míň než dřív, rozhodně ale neztrácí úsměv. „Nejsem stěžovací typ, beru tu situaci taková, jaká je. Nikam nemůžeme, nemůžeme ani mimo okres. My herci nemůžeme hrát divadlo, zaplať Pán Bůh, že mám to štěstí a mám občas natáčení, občas nějaký dabing a do toho navrhuji kabelky, takže si nemůžu stěžovat,“ řekla Dana Morávková, která už má za sebou poslední klapku oblíbeného seriálu.

„Poslední natáčení den byl krásný, já nemůžu prozrazovat, co diváky Ordinace čeká. Ale byli jsme tam skoro všichni a bylo to dojemné natáčení a bude se mi stýskat po kolezích, a to nejen po hercích, ale i těch za kamerou, ale já věřím a ťukám, protože jsem pověrčivá, jako každá herečka, že se zase potkáme,“ dodala herečka. ■