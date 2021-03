Krasavec z Deníku princezny odhodil na běh tričko a ukázal perfektně vyrýsované svaly na břiše

Chris Pine Profimedia.cz

Chris jde z role do role, a tak nemůže nechat nic náhodě a o své tělo pečuje. Není to jako u Leonarda DiCapria či jiných slavných herců, kteří během pauz mezi jednotlivými filmy vždy nějaké to kilo navíc přiberou a pak se musí dávat do formy.

Herec nedávno natáčel se svou kolegyní Olivií Wilde film Don’t Worry Darling. Herečka se už podruhé ujala režisérské pozice. Ve filmu se objeví po boku svého nynějšího přítele, zpěváka Harryho Stylese. Chrise ovšem chtěla ve filmu také a požádala ho o přátelskou výpomoc. „Znám se s úžasným Chrisem Pinem téměř 16 let a vždy byl jedním z těch nejštědřejších, nejinteligentnějších, nejvíce podporujících a nejšikovnějších herců. Když jsem ho požádala, aby v mém filmu Don’t Worry Darling hrál, navzdory svému nabitému programu napsal: ‚Samozřejmě, kámo.‘ A odvedl neuvěřitelný kus práce, je naprosto strhující s ním pracovat,“ uvedla před časem na Instagramu Olivia.

Chris Pine dostal první větší roli ve snímku Deník princezny 2: Královské povinnosti, což odstartovalo jeho úspěšnou kariéru. Od té doby se objevoval například v ikonickém Star Treku či v nejnovější Wonder Woman vedle Gal Gadot. ■