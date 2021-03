Královna Alžběta II. má další pravnouče. Nestihli jsme to do nemocnice, syn se narodil v koupelně, popsal otec

Vnučka královny Alžběty II. Zara a její muž Mike Tindall mají chlapce. Profimedia.cz

„Narodil se v šest hodin večer v neděli, s váhou 3,7 kilo, moc pěkný. Na svět přišel velmi rychle, ani jsme to nestihli do nemocnice, narodil se v koupelně!“ uvedl Tindall ve svém podcastu The Good, The Bad and The Rugby.

„Zatím nemá jméno, pořád na tom děláme, máme s tím potíž. Než se narodil, žádné jsme nevybrali,“ svěřil čerstvý trojnásobný otec a promluvil i o samotném porodu.

Když začal, s manžely byla Zařina kamarádka Dolly, která poznala, že to do nemocnice nestihnou.

„Takže jsme běželi do posilovny, čapli matraci, s tou jsme běželi do koupelny, připravili ručníky a šli na to,“ uvedl. „Porodní asistentka, s níž jsme se měli setkat v nemocnici, naštěstí nebyla daleko a dorazila právě včas, druhá porodní asistentka přijela krátce poté, co jsme uviděli hlavičku,“ popsal Tindall synův nečekaně rychlý příchod na svět.

Po porodu starší dcery v roce 2014 prodělala Zara dva potraty, o čemž manželé otevřeně hovořili.

Začátkem února porodila své první dítě, syna, také královnina vnučka, princezna Eugenie. ■