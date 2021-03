Něco pro dámy: Bronzový tanečník ze StarDance a úspěšný olympionik David Svoboda se svlékl do plavek. Nemá gram tuku navíc

David Svoboda Super.cz

"Pořád dělám všechno možné kolem sportu, především tedy trenéra u nás na Dukle. Pracuju i pro Český olympijský výbor jako předseda komise sportovců. Tam máme říct, co sportovci potřebují, nebo i obráceně, co je potřeba od sportovců, aby to všechno dobře dopadlo," svěřil Super.cz.

David věří, že se letos v Tokiu olympiáda konat bude. "Organizátoři i Japonci nás pořád ujišťují, že olympiáda určitě bude, takže máme v hlavě jediný cíl, že na olympijských hrách v Tokiu se budeme snažit co nejlépe reprezentovat. Na možnost, že se to nepodaří, vůbec nemyslíme a připravujeme se," řekl nám Svoboda.

Sám na sobě pořád maká, což můžete vidět i vy, když se podíváte na video a fotky, kde je David v plavkách, které jsou ušité jen z minima látky. Wellness centra jsou sice zavřená, ale my jsme se potkali, když se David fotil v Říčanech pro jeden showroom.

"Rozhodl jsem se, že budu držet aspoň hodinku denně nějakého sportu, i když většinou je to víc. A i když je dneska všechno zavřené, tak se nějakým způsobem sportovat dá. Chodím pravidelně běhat, doma si zaposiluju, a když je hezké počasí, tak vezmu kolo, přes zimu šlo jezdit i na běžkách na horách, dokud se mohlo z okresu. Takže sportovat se vždycky nějak dá," vypočítal.

A jak David relaxuje? "Moc nám toho vedle spánku a kvalitního odpočinku nezbývá. Ani koukat doma na filmy už mě tolik nebaví. Takže u mě vede čas strávený v přírodě, to je klasický lék asi pro každého. Ale doufám, že to tak nezůstane nadosmrti, že budeme chodit jenom do lesa. Chtělo by to už i nějaké jiné věci, třeba zrovna to wellness," míní. ■