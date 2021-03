Co nevíte o známé detektivce s Jiřím Kodetem? Hrob za flašku rumu, neúprosná cenzura i podpora kolegyně po smrti manžela

Jiří Kodet a Jana Boušková ve filmu Smrt talentovaného ševce Foto: Bonton

Okouzlujícího elegána, který by zapadl spíš mezi aristokraty než do éry zářných socialistických zítřků, ztvárnili na filmovém plátně různí herci, například Jiří Vala (✝76) nebo Petr Kostka (82). Nezapomenutelný byl ale v podání Jiřího Kodeta (✝67), kterému byl vlastní osobitý šarm i přirozená noblesa. Oblíbený herec si kapitána Exnera zahrál v detektivce Smrt talentovaného ševce, kterou v roce 1982 natočil režisér Jan Schmidt (✝85).

Zasloužená dovolená?

V tomto příběhu, na který se můžete podívat 25. března na Prima Max, se kapitán Exner vypraví na dovolenou do městečka Opolná, kde jako na potvoru dojde zrovna ke zločinu. A on tak místo zaslouženého odpočinku pátrá po vrahovi obuvníka a zároveň vyhledávaného a majetného malíře Boleslava Rambouska.

Kromě toho ale Exner řeší i řadu dalších záhad, k nimž dochází na starém zámku, a postupně odhaluje přediva vztahů ve zdánlivě poklidné Opolné. Vedle Jiřího Kodeta ve filmu uvidíte Antonína Hardta (85), Janu Bouškovou (66), Miroslava Zounara (✝65), Vladimíra Kratinu (69) či Karla Augustu (✝62).

Psychická podpora pro kolegyni

Jana Boušková, která ve filmu hrála postavu průvodkyně Lídy Muršové, nosila tehdy v srdci velkou bolest. V květnu 1982 totiž tragicky zahynul její manžel, herec Petr Svojtka (✝35).

Pokud jste zažili ztrátu blízké osoby, jistě si umíte představit, jak jí bylo. Celý štáb se k ní ale choval nesmírně ohleduplně a sama herečka při jedné příležitosti zmínila, že od všech kolegů cítila velkou psychickou podporu.

Odboráři nepochodili

Exteriéry filmu se natáčely v krásné krajině u zámku Opočno. Boušková i Kodet museli kvůli svým divadelním závazkům dojíždět denně do 150 km vzdálené Prahy, a proto se točilo bez polední pauzy od devíti do patnácti hodin. Pak měl štáb volno. Odboráři sice trvali na tom, že by všichni měli jezdit domů za rodinami, ale nepochodili. Filmaři si přivezli auta nebo kola a jezdili na výlety po okolí.

Hrob za flašku rumu

Režisér Schmidt dal k dobrému historku se scénou, kdy se měl točit pohřeb. Den před jejím natáčením zjistil, že na hřbitově není vykopán žádný hrob. Kam tedy s filmovým nebožtíkem? Proto požádal kolegy ze štábu, aby se přes noc chopili lopat, a aby jim šla práce lépe od ruky, „uplatil“ je lahví rumu.

Neúprosná cenzura

S filmem se pojí i vynikající hudba Oty Petřiny (✝66). Její část ale spolu s některými záběry musela pryč. Schvalovací komisi se totiž nelíbilo, že policisté jdou v jedné scéně kosit louku, na které hledali důkaz vraždy. Šli s hráběmi a kosami a Petřina k tomu napsal smyčcový kvartet s doprovodem zvonů. Podle režiséra to bylo velmi působivé, podle cenzorů ale nikoli, a tak to musel z filmu vystřihnout.

Soudruzi Kodeta nechtěli

Postavu kapitána JUDr. Michala Exnera stvořil spisovatel Václav Erben (✝72). Jeho hrdina se objevil v celé řadě příběhů, mj. v románech Poklad byzantského kupce, Znamení lyry, Bláznova smrt, Vražda pro zlatého muže, Efektivně mrtvá žena, Poslední pád Mistra Materny aj. Celkem o něm vzniklo 14 detektivek.

Jiří Kodet ztvárnil kapitána Exnera pouze jednou, i když Václav Erben si přál, aby se objevil i v dalších filmových zpracováních jeho příběhů. Bohužel narazil: Kodet nebyl u soudruhů v oblibě a u jeho jména v hereckém rejstříku stálo: Jen malé a záporné role. A tak hrál většinou jen mravně labilní floutky a sukničkáře. „Připadal jsem si jak pěstěný jelen, jednorožec, udržovaný odstrašující případ. Aby ukázali, jak buržoazní lidi vypadají,“ řekl Kodet ke svému hereckému zaškatulkování. ■