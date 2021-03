Báru Kodetovou odchod Hany Hegerové (†89) silně zasáhl: Provázela celý můj život, je nenahraditelná

Bára Kodetová vzpomíná na Hanu Hegerovou. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Profimedia.cz

Odchod šansoniérky Hany Hegerové (✝89) zasáhl nejen její kolegy, ale také nespočet fanoušků. K nim se od mládí řadí i Bára Kodetová (50), která se v posledních letech začala věnovat také zpěvu, a texty legendární zpěvačky v jejím repertoáru nemohou chybět. O to víc ji smutná zpráva zasáhla.

„Já nejsem schopná moc mluvit, jsem trochu uplakaná. Paní Hegerová provází celý náš život, byla to výjimečná zpěvačka a lidská bytost, která dokázala hudbou a krásnými texty promlouvat do duše a myslím, že ji měli rádi všichni,“ řekla Super.cz herečka.

„Zpívala jsem si její písně celý život a byly chvíle, kdy jsem mnoho hodin trávila s jejími texty a hudbou, velmi mě ovlivnila. Její hudba mi pomohla a provázela mě i v těžkých chvílích a moc pro mě znamenala,“ svěřila se Kodetová, která k hudbě Hany Hegerové tíhla už od mládí.

„Začala jsem zpívat veřejně před dvěma lety, ráda bych si vybudovala svůj vlastní repertoár, ale z čeho jiného by zpívající herečka měla vycházet než ze šansonu a jaký bych měla mít jiný vzor. Je to top nejen pro mě, ale i pro veškeré šansoniérky, které tady jsou, které zpívají její písně už mnoho let,“ uvedla herečka, která má doma nespočet alb Hany Hegerové a spolu s manželem a rodinou ji často poslouchají.

„Je nenahraditelná, nikdo takový tady nebyl a nebude. Měla tu kombinaci lidskosti, muzikálnosti, temperamentu a duše, která byla jedinečná, a to si myslím, že je to, čím na nás zapůsobila. Není to náhoda. Měla čistou duši a nenahraditelný hlas, který oslovil takové publikum. Jsem moc ráda, že mě paní Hana Hegerová provázela životem, bude mi moc chybět,“ dodala herečka. ■