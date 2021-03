Elegantní dáma, úžasná zpěvačka, velká inspirace: Kolegové vzpomínají na legendu Hanu Hegerovou (✝89)

Zemřela Hana Hegerová Profimedia.cz

„Hana Hegerová pro mě byla jednou z nejdůležitějších osobností mého života. Ona to byla, která rozhodla o tom, že se stanu textařem,“ řekl Super.cz Michal Horáček.

Jako na „výraznou personu“ bude na Hanu Hegerovou vzpomínat i Václav Kopta. Pojilo je nejen pracovní pouto.

„Nesmírně mě tento odchod bolí. Dáma, která nás opustila, je naprostou součástí života naší rodiny, Můj tatínek byl u toho, když vznikaly zásadní kameny repertoáru Hany Hegerové. Právě ona z něj dokázala vytáhnout maximum. Měla výborný odhad na songy, které tátovi nosila k otextování. Za to jí patří obrovský dík,“ řekl Super.cz Kopta.

Se vzpomínkami se přidali i další umělci napříč obory, které Hana Hegerová ovlivnila.

„Haničku jsem milovala. Poslouchala jsem její písně už od puberty, její koncerty byly pro mě neskutečným zážitkem, a dokonce jsem měla tu čest, že mně pokřtila jedno z mých CD. Vlastně i díky ní jsem se začala více věnovat šansonu - jak říkala - písničce s textem. Byla, je a stále bude velká dáma šansonu. Bude nám všem chybět,“ svěřila Super.cz zpěvačka Hana Křížková.

„Je to smutná zpráva, včera to byl Pavel Krejča a dnes paní Hegerová, bohužel je to těžká doba, kdy nás opouští stále víc a víc kolegů a přátel. Je nám s bratrem oběma líto, že odešla. Akorát jsme se o ní bavili a vzpomínali na společné koncerty. Pozvali jsme ji kdysi, když brácha slavil asi 5000. koncert, bylo tam spoustu muzikantů a paní Hegerová mezi nimi. Vašek si s ní zazpíval, myslím, čtyři písně, a jednou z nich byla i Levandulová. Je to moc smutné a člověk ani neví, jestli bude pohřeb, jestli se bude moct rozloučit,“ řekl nám Jan Neckář.

Houslista Pavel Šporcl si bude Hanu Hegerovou pamatovat jako báječnou zpěvačku, dámu a velkou inspiraci.

„Nebyla inspirací pouze pro šansoniéry, ale i pro instrumentalisty, jako jsem já. Byla to elegantní, pokorná dáma a úžasná zpěvačka. Spolu s Petrem Maláskem jsem na své album nahrál její píseň Lásko prokletá, kterou mám moc rád. Máme doma mnoho jejích alb, které si pouštíme a také s Bárou (s manželkou Bárou Kodetovou - pozn.) zpíváme jednu z jejích písní Lásko má. Zrovna nedávno jsme na ni mysleli, že jsme ji dlouho neviděli a přáli jsme jí ještě pevné zdraví, bohužel se to úplně nepodařilo. Rozhodně zůstane v našich vzpomínkách a díky písním tady bude stále s námi,“ řekl Super.cz houslista Pavel Šporcl. ■