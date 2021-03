Michal Horáček vzpomíná na Hanu Hegerovou (✝89): Odvážná žena a jedna z nejdůležitějších osobností mého života

Hana Hegerová Profimedia.cz

„Hana Hegerová pro mě byla jednou z nejdůležitějších osobností mého života. Ona to byla, která rozhodla o tom, že se stanu textařem. Dávno předtím, než jsem se s ní setkal, jsem toužil po tom, že jednou, až něco napíšu, aby ta moje slova zpívala Hana Hegerová. A pak se to skutečně stalo, a nejen to, že zazpívala jednu píseň, ale rovnou to bylo celé album, které jsme udělali s Petrem Hapkou,“ vzpomínal pro Super.cz Horáček.

Jednalo se o slavnou desku Potměšilý host s hity jako Levandulová či Vana plná fialek. Horáčka v té době nikdo neznal, ale Hegerová si ho přesto vybrala jako textaře.

„Petr Hapka byl tehdy v podstatě stejně známý jako ona, mimořádná osobnost, ale já jsem byl skladník, a nikdo mě neznal, takže svěřit mi takovou věc, na které tolik záleželo, protože myslím, že na slovech jí záleželo víc než na hudbě, tak to od ní byla strašná odvaha a já odvážné lidi zbožňuju,“ dodal Horáček.

„A nejen to, že pomohla mně. Dneska si všichni vzpomeneme na to, kolik nám dala citu, jak nám ukázala, jak je svět barevnej a jaké má vrstvy, a že se její tvorba a ona sama stala součástí našich životů. Je to kulturní instituce, národní kulturní instituce České republiky, Hana Hegerová zemřela v požehnaném věku, ale její odkaz tady zůstane,“ uzavřel svou vzpomínku na výjimečnou osobnost Horáček. ■