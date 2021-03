Představitel Rona Weasleyho popsal, jak se sžíval s otcovskou rolí: První noci byly opravdu děsivé, přiznává

Rupert Grint s dcerkou Wednesday Profimedia.cz

Rupert Grint se stal otcem před devíti měsíci . S partnerkou Georgií Groome přivítali na svět holčičku Wednesday. Jak už to bývá, první noci s dcerou ale nebyly pro nové rodiče žádný med.

Herec přiznal, že měl vždy problémy se spánkem, když si ale dceru přivezli domů, skoro se prý nevyspal. Bál se totiž o její život.

„Nechci zacházet do detailů, ale první noc byla opravdu děsivá. Nemohl jsem spát, jen jsem se pořád ujišťoval, jestli dýchá,“ přiznal v rozhovoru pro Esquire.

„Jako dítě jsem vždycky slýchával, že někdo zemřel ve spánku, tak jsem spánek vždy vnímal jako něco nebezpečného,“ doplnil ke svým problémům s nespavostí.

Otcovská role mu ale jinak nedělá problémy. „Je to taková sranda. Přijde mi, že mě to určitě změnilo jako člověka. Život se vám změní přes noc. Okamžitě jsem přestal kouřit. A spánek se také časem zlepšil.“

„Hodně mě to zklidnilo. Jsou dny, kdy je toho hodně, ale na tom zaběhnutém režimu něco je. Myslím, že mě to hodilo spíš do pohody,“ dodal. ■