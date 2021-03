Životní rány Hany Hegerové (✝89): Vězení kvůli omylu s Gottovými penězi, smrt syna i smůla v lásce

Hana Hegerová Foto: Petr Hloušek, Právo

Zpěvačka, k jejímž nejslavnějším hitům patří například Čerešne, Lásko prokletá, Levandulová, Mylord, Černá Jessie či Můj milý málo milý je, chtěla zúročit své jazykové znalosti na vysoké škole, ale nevzali ji.

Proto nakonec dělala zkoušky do různých kurzů, mezi jinými i do divadelního. Po jeho úspěšném absolvování nastoupila do divadla v Žilině, kde působila v letech 1953 – 1957. A odtud už vedla její cesta do Prahy.

Úspěchy v Semaforu a v zahraničí

V roce 1958 uspěla v konkurzu do pražského Rokoka a v letech 1961 – 1966 byla členkou divadla Semafor. Tehdy se z Hany Hegerové zrodila šansonová zpěvačka světového formátu, která zpívala hned v několika jazycích, a absolvovala i řadu zahraničních vystoupení. Stála také u zrodu řady pozoruhodných filmů, ze všech jmenujme alespoň Kdyby tisíc klarinetů (1964).

Vězení kvůli omylu s Gottem

Na počátku 80. let se dostala do vězení za zpronevěru. Na účtu jí totiž omylem přistály peníze, které měl dostat Karel Gott (✝80). Hegerová je bohužel včas nevrátila, za což jí hrozilo dokonce deset let natvrdo. Nakonec se za ni přimluvila Jiřina Švorcová (✝83), a díky ní tak zpěvačka strávila za mřížemi jen půl roku.

Nevydařené manželství a smrt syna

Hegerová byla vdaná jednou, jejím mužem byl divadelní dramaturg Dalibor Heger (✝80). Manželství, ze kterého vzešel syn Matúš, vydrželo ale pouhé tři roky. V roce 2015 postihlo zpěvačku největší neštěstí, které může matku potkat – syn zemřel pouhé čtyři měsíce po svých šedesátinách.

Dalším osudovým mužem jejího života byl režisér Ján Roháč (✝48). Našla v něm skvělého partnera, se kterým měla spoustu společných zájmů, a nikdy se s ním nenudila. Přesto se s ním nakonec rozešla, protože nedokázala skousnout jeho permanentní zájem o jiné ženy. Od té doby si dávala na muže velký pozor a příliš si je k tělu nepouštěla.

Bohatou pěveckou kariéru ukončila ze zdravotních důvodů v roce 2011. Zpěvačka skonala v Nemocnici Na Homolce, kde byla hospitalizována po zlomenině krčku. ■