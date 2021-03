Drsné nařčení Alice Bendové z rasismu: Takhle herečka reagovala

Alice Bendová Michaela Feuereislová

Alice Bendová (47) řeší nařčení z rasismu. Herečka netušila, co způsobí její reakce na situaci na miamské South Beach, na kterou upozornila moderátorka Zuzana Belohorcová (45). Ta zveřejnila fotografii z pláže znečištěné odpadky a plné lidí a video davu v ulicích. Právě toto prostředí je podle Belohorcové nemožné pro výchovu jejích dětí, proto Miami s rodinou opustila.

"Fuuuj! Černé peklo na Zemi. Ať žije Biden, že? Je to smutné, že se tam dlouho nepodíváme," napsala pod Zuzanin post Bendová a netušila, co tímto výrokem způsobí. Okamžitě se dočkala z nařčení z rasismu, a to nejen od neznámých sledujících, ale také od kolegů ze světa šoubyznysu.

Sama Bendová tato nařčení odmítá. "Nejsem rasista a nikdy nebudu, ale toto je dobytčinec a chování těchto lidí nemá nic společného se svobodou, slušností a láskou k ostatním. Miluju lidi obecně, pokud ostatním nechávají prostor k životu, nekradou, nelžou a chovají se v souladu s morálkou a pravidly," reagovala herečka.

Spojení "černé peklo" prý napsala z důvodu, že "peklo je černé".

"Zuzana Belohorcová byla nucena opustit toto místo i s rodinou a nejen kvůli Spring Break (jarní prázdniny), není tam už prostě dobře. Proč asi? Přečtěte si zahraniční média, abyste si udělali obrázek sami. A nebudete odsuzovat ty, kteří toto odsuzují, ať to nazývají jakkoliv. Je poměrně těžké to pojmenovat, aby se člověk náhodou někoho nedotkl, a hlavně aby, nedej bože, nepošlapal práva někoho, kdo se chová jako prase," dodala Bendová. ■