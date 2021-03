Kolega Mareše a Hezuckého se stal měsíc po svatbě tátou: Miminko dostalo jméno jako z pohádky

Ondra Vodný se raduje z dcery. Foto: archiv O. Vodného

Bral to hodně hopem a jeho životní cestu jsme bedlivě monitorovali. Během posledních pár měsíců moderátor Ondra Vodný oznámil, že s přítelkyní čekají miminko, pak ji požádal o ruku a vzali se. To vše od listopadu do února.