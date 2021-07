Železniční vagón tahal v zubech, jezdilo po něm auto. Náhlou smrt siláka a krále recesí (✝44) mnozí považovali za fór

Franta Kocourek Foto: ČT, Král železa a smíchu Franta Kocourek

Víte, co předcházelo tomu, než Žanek Husa zkalil v Pakostnici? „Tak mu mázli železa na perutě a šópli ho do kameňa, tam ho klendra štengrovala, kelcny se mu furt lágrovaly, chálka levá, škopek z toho paf, akorát samé tvrdé giňál, samé vasr, vo válcách žádné hantec...“ Anebo co jsou to Mlata na Bílendě 16 kilo 20? Cajzlové budó mít v řepě pustevnu, ale Brňáci rozumijó.