Jací jsou v posteli princ Harry, bouřlivák Sheen nebo smyslná Angelina? Tohle o slavných osobnostech řekli jejich bývalí

Jak si vedou tito slavní v posteli? Foto: Super.cz/Profimedia

Princ Harry

Prince Harryho (36) kritizují za mnohé, ale co se týče ložnice, v této oblasti na něj nikdy stížnosti nezazněly. Dokonce se proslýchá, že je vévoda velmi dobrý milenec, jedna z jeho bývalých známostí údajně popsala magazínu Star, že princ "velmi dobře ví, jak potěšit ženu".

Robert Pattinson

Upřímně, čekal někdo něco jiného od hollywoodského krasavce Roberta Pattinsona (34)? Šušká se, že je herec v posteli „přímo skvělý“. Jeho bývalá milenka se nechala slyšet pro National Enquirer, že i když se s hercem hádali jako šílenci, sex byl vždycky báječný.

Alex Rodriguez

O snoubenci Jennifer Lopez (51) a jeho milostném životě se napsalo v průběhu let mnohé. Striptérka Candice Houlihan, která tvrdí, že měla s baseballovou hvězdou krátkou aféru, v rozhovoru z roku 2008 řekla: „Co Alex dokáže udělat, aby potěšil ženu, je neuvěřitelné, je velmi nadaný.“

Jennifer Lopez

Ovšem ani slavná JLo za svým partnerem údajně nezaostává. A proslýchá se, že je pěkně hlasitou milenkou. „Pokud si užívá sex, dá to najevo tak, že se třesou okenní tabule,“ popsal zdroj magazínu Star.

Charlie Sheen

Charlie Sheen (55) se nikdy netajil svými bohatými zkušenostmi v oblasti sexu. Dokonce tvrdil, že spal s více než pěti tisíci žen. Dá se tedy předpokládat, že nějaké zkušenosti posbíral. A je pravdou, že na něj bývalé milenky pějí samou chválu. „Je inteligentní, charismatický, velmi vtipný a fantastický v posteli,“ popsala herce bývalá partnerka Bree Olson.

Gerard Butler

Srdce fanynek teď nejspíš poskočila. O samci Gerardu Butlerovi (51) se vyjádřila účastnice reality show Paničky z Beverly Hills Brandi Glanville. Jeho postelový výkon na stupnici od 1 do 10 ohodnotila na 11.

Angelina Jolie

Angelina Jolie (45) právem patří k sex symbolům Hollywoodu. A žhavé sexuální scény ve filmech možná nejsou daleko od pravdy, jak naznačil její odloučený manžel Brad Pitt. „Pořád je to zlobivá holka. V tom nejlepším slova smyslu,“ řekl o své ženě v roce 2012.

Steven Tyler

Od rockera Stevena Tylera (73) se nedá čekat nic míň. „Byl to nejlepší milenec. A tím myslím opravdu nejlepší,“ pěla na něj chválu bývalá přítelkyně Michele Overman.

Jessica Simpson

Trojnásobná maminka Jessica Simpson (40) má také pověst sexuální bohyně. Její bývalý milenec, zpěvák John Mayer se netajil tím, že byl na „zpěvačce závislý jako na drogách“. „Kdyby sex s ní stál 10 tisíc dolarů, začal bych prodávat své věci, abych s ní mohl spát navždy,“ prásknul Playboyi.

Demi Moore

Zdroj magazínu Star uvedl, že „vztahy Demi Moore (58) určitě neskončily kvůli tomu, že by to v posteli neklapalo.“ A to zní rozhodně jako kompliment. ■