Svůj hlas propůjčuje nejen Líze Simpsonové: Štěkala jsem psa a dabovala surikatu, říká Ivana Korolová

Ivana Korolová Super.cz

Herečku a zpěvačku Ivanu Korolovou (32) můžeme také znát jako hlas šprtky Lízy ze seriálu Simpsonovi. Pravidelným divákům ale neuniklo, že dcera Homera a Marge měla v začátcích českého znění jiný hlas, a to díky dnes již zesnulé Heleně Štáchové . Od 28. řady po ní převzala štafetu právě Ivana, která byla oslovena režisérem Zdeňkem Štěpánem.

Zvukový projev paní Štáchové, která byla také interpretkou Máničky ze Spejbla a Hurvínka, není snadné napodobit. Ivana Korolová přiznává, že s tím na začátku trochu bojovala.

„Chtěla jsem, aby Líza stále mluvila částečně jako paní Štáchová, ale samozřejmě to nejde mým hlasem napodobit. Zkombinovat Ivanu Korolovou a Helenu Štáchovou pro mě bylo to nejtěžší, co jsem kdy dělala, a dodnes mám k tomu velký respekt,“ svěřila se Super.cz při příležitosti 12. narozenin stanice Prima Cool, kde ji mohou diváci v premiérových dílech slýchat každé pondělí.

Ivana doma poctivě trénovala, aby se původní verzi alespoň částečně přiblížila. „Pouštěla jsem si díly starých Simpsonových a pak jsem to zkoušela. Pořád jsem si představovala paní Štáchovou, jak to dělala ona,“ dodává s tím, že originál v angličtině je překvapivě úplně jiný. „Líza v originále mluví víc jako holčička,“ vysvětlila dabérka.

Ivana Korolová se dabingu věnuje již řadu let. Díky svému dívčímu hlásku bývá často oslovena do animovaných pohádek a rolí princezen. „Nejznámější je asi Locika z Na vlásku a je to i moje srdcovka,“ říká. Její repertoár je ale mnohem obsáhlejší a zajímavější.

„Občas mě využívali i na malé děti, ale to už se naštěstí neděje. Štěkala jsem pejska a dabovala surikatu. Asi už mě nic nepřekvapí,“ dodává se smíchem. ■