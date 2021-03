Zpověď matky trpící panickou atakou: Iva Frühlingová se vrací po 5 letech na scénu songem o svém životě

Iva Frühlingová představuje klip TIK ŤAK.

Iva, která je zároveň autorkou textu, jej pojala jako zpověď moderní matky. V její nové tvorbě se promítají zpěvaččiny životní zkušenosti. "Když bylo malému osm měsíců, tak mě poprvé v životě přepadla panická ataka. Je to úplně šílená věc, myslela jsem, že mám infarkt a musela jsem to celou dobu řešit a řeším to v podstatě doteď. Ale už s tím umím dobře pracovat," vysvětlila Super.cz.

„V kombinaci s mateřstvím to pro mě bylo dost složité období a právě tyto pocity perfektně vystihuje můj nový singl,” říká zpěvačka, která si dnes už ze svých stínů umí udělat legraci. To je vidět i na sociální síti TikTok, kde za pouhé dva měsíce nasbírala pod pseudonymem if_jeblamama 30 000 fanoušků.

Díky novince TIK ŤAK, o hudební produkci se postarali DJ ROXTAR a Dafonic, někdo v Ivě vidí novou českou dospělejší Billie Eilish. To už můžete posoudit sami, když se na videoklip podíváte. ■