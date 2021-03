Poznali byste ji? Jitka Schneiderová (48) zářila i v pohádkách

Jitka Schneiderová v pohádce Jezerní královna (1998) Profimedia.cz

Rodačka ze Znojma, jež 23. března oslavila 48. narozeniny, o sobě televizním divákům dala poprvé vědět až poté, co se přestěhovala do Prahy. Do širšího povědomí se dostala díky sitkomu Nováci. Často se pak objevovala i v pohádkách – Hejkalka, Zkřížené meče, O sirotkovi z Radhoště či z těch známějších Jezerní královna. Jak to Jitce Schneiderové slušelo v jejích filmových začátcích, si připomeňte v naší galerii.

Ovšem té největší popularity dosáhla dnešní oslavenkyně až na přelomu tisíciletí, kdy zazářila ve filmu Samotáři a Paralelní světy. Na svém kontě má jednu nominaci na Českého lva – konkrétně za herečku ve vedlejší roli ve snímku Ztraceni v Mnichově.

Schneiderová si také zahrála v bezpočtu seriálů – kromě zmíněných Nováků zmiňme například Letiště, Ďáblova lest, Svět pod hlavou či nejnověji Anatomie života. Diváky potěšila také jako tanečnice ve StarDance, kde to roztáčela po boku Marka Dědíka (37), nebo v show Tvoje tvář má známý hlas. Jsme zvědavi, v jaké další roli sympatická herečka zazáří příště, dva roky před padesátkou určitě neřekla poslední slovo, a kdoví, třeba na ni Český lev ještě číhá… ■