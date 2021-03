Skoro 30 let promlouvá Marge Simpsonová mužským hlasem. Jiří Lábus vzpomíná, jak ho museli schválit v Americe

Jiří Lábus Super.cz

V čele animované rodinky Simpsonových stojí Homer, ale bez své milující manželky, která ho často usměrňuje, by se neobešel. Modrovlasou Marge už skoro 30 let dabuje herec Jiří Lábus (71).

Nabídka dabovat ženu ho tehdy ani nezaskočila. „Měl jsem s tím už zkušenost, protože s Oldou Kaiserem dabujeme Tlučhořovic rodinku a já dabuju Boženu. A na ten popud napadlo režiséra Zdeňka Štěpána obsadit mě do Simpsonových,“ svěřil se Super.cz

Režiséru Štěpánovi sice padl do oka, to ale neznamenalo, že má vyhráno. Rozhodnout musela produkce v Americe, kde animovaný seriál vzniká. Hlas Jiřího Lábuse je sice zcela jiný než originál, ale přesto s jeho výběrem souhlasili. „Posílá se nahrávka, kterou musí schválit. Originál je úplně jiný, ta paní má takový chraptivý tón. Dělám to úplně jinak než v originále, ale nějak to prošlo a lidi si na to tady zvykli,“ usmívá se herec.

Za 28 let se Simpsonovými prošel už několika nahrávacími studii. Nyní se s celým štábem přesunuli přímo do hlavní budovy Primy.

A jak Jiří Lábus potvrdil, dabing za tři dekády prošel mnoha změnami. „Dříve jsme byli u mikrofonu tři, třeba celá rodina pohromadě, dnes už to takhle není. Lidé jsou zaneprázdnění a každý má čas jindy, těžko by se to dalo dohromady. Dnes si každý točíme své scény sólo,“ vysvětluje Jiří Lábus.

Premiérové díly ze života žluté rodinky mohou diváci sledovat každé pondělí na Prima COOL. ■